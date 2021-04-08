Рабочий госпитализирован после пожара на НПЗ на Сахалине

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в четверг утром на нефтеперерабатывающем заводе АО "Петросах" на месторождении Окружное в Смирныховском районе в центральной части Сахалина, пострадал один работник предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

По данным пресс-службы следственного управления СКР, пострадавший 65-летний работник предприятия госпитализирован с ожогами. Следователи уточняют степень тяжести вреда, причиненного его здоровью.

По факту пожара на НПЗ прокуратура Сахалинской области организовала проверку. На место выехал прокурор Смирныховского района Евгений Бутенко.

Следственное управление СКР проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).