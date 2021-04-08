Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:28Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Рабочий госпитализирован после пожара на НПЗ на Сахалине

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в четверг утром на нефтеперерабатывающем заводе АО "Петросах" на месторождении Окружное в Смирныховском районе в центральной части Сахалина, пострадал один работник предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

По данным пресс-службы следственного управления СКР, пострадавший 65-летний работник предприятия госпитализирован с ожогами. Следователи уточняют степень тяжести вреда, причиненного его здоровью.

По факту пожара на НПЗ прокуратура Сахалинской области организовала проверку. На место выехал прокурор Смирныховского района Евгений Бутенко.

Следственное управление СКР проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Сахалин Петросах

Новости

Россияне стали почти вдвое чаще банкротиться в 2021 году

Россияне стали почти вдвое чаще банкротиться в 2021 году

Что произошло за день: среда, 7 апреля

Мосгорсуд отменил домашний арест Олега Навального и Любови Соболь

Мосгорсуд отменил домашний арест Олега Навального и Любови Соболь

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в делах о домашнем насилии

Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в делах о домашнем насилии

Адвокаты заявили, что МРТ выявила у Навального проблемы с позвоночником

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Патрушев назвал домыслами заявления об отравлении Навального и Скрипалей

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов

Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');