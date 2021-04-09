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В России за сутки выявлено 9 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 9 тыс. случаев коронавируса
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Еще 9 150 случаев заражения коронавирусом выявлено в России, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

С начала текущей недели суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России держался на уровне более 8 тыс., но в пятницу вновь превысил 9 тыс. Колебания значений от более 8 тыс. до более 9 тыс. наблюдаются с середины марта.

В стране умерли за сутки 402 человека, общее число жертв достигло 102 247.

Поправились и выписаны 4,24 млн пациентов, в том числе 9 662 человека за минувшие сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах страны. В Москве суточный COVID-прирост составил 2421.

Столица по-прежнему продолжает лидировать по количеству заболевших коронавирусом за сутки, наименьшие показатели зафиксированы в Еврейской АО, в Магаданской области и Тыве - по два случая, ни одного заболевшего в Ненецком АО и в Чукотском АО.

За все время пандемии в РФ было выявлено 4,62 млн случаев заражения коронавирусом. По этому показателю Россия остается на пятом месте в мире. Лидируют США (31 млн), Бразилия (13,27 млн), Индия (13,06 млн) и Франция (5 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,38 млн случаев COVID-19.

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