В Москве впервые с конца января выявили более 2,4 тыс. COVID-случаев

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Еще 2 421 случай коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки, схожий показатель фиксировали в российской столице в конце января текущего года, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о выявлении 2 024 инфицированных. Таким образом, заболеваемость выросла почти на 20%.

Ранее схожее число заболевших - около 2,4 тыс. - выявляли в Москве в конце января 2021 года.

За все время пандемии COVID-19 переболело 1,044 млн жителей столицы.

Поправились в городе за последние сутки 1 989 человек. Всего от коронавирусной инфекции в Москве вылечилось 957 137 жителей - около 91,7% от общего числа заболевших.

Скончалось в столице за сутки 57 пациентов, всего COVID-19 привел к смерти 17 139 москвичей.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1, 3 и 8 апреля, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.