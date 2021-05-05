В московский суд поступил протокол о штрафе в отношении TikTok

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В мировой суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении TikTok из-за сообщений с запрещенным контентом, которые не были удалены.

"В судебный участок 422 Таганского района Москвы поступил административный протокол в отношении TikTok", - сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Судебное заседание пройдет 27 мая.

В отношении компании составлены протоколы по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В мае и начале июня московский мировой суд также рассмотрит административные протоколы в отношении Twitter, Google, Telegram и Facebook.

Если компании признают виновными, то Twitter грозят штрафы на общую сумму до 24 млн рублей, Google и Facebook до 32 млн рублей каждой, Telegram до 8 млн рублей.

Протоколы об административных правонарушениях ранее были составлены Роскомнадзором и направлены в суд.

2 апреля мировой судья Таганского района Москвы уже признал Twitter виновным в совершении ряда правонарушений, совершенных 23 и 24 января, и назначил компании штрафы на общую сумму 8,9 млн рублей.

В пресс-службе Роскомнадзора ранее заявили, что на популярных интернет-платформах, которые ежедневно посещают сотни тысяч российских граждан, лежит большая социальная ответственность. "Неограничение доступа к противоправной информации подвергает жизнь и здоровье пользователей, особенно детей и подростков, опасности", - подчеркнули в пресс-службе.