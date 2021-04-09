Торги по продаже Антипинского НПЗ приостановлены из-за апелляции Промсвязьбанка

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Торги по продаже имущества АО "Антипинский НПЗ", назначенные на 16 апреля, вновь приостановлены, на этот раз из-за обеспечительных мер, принятых в пятницу Восьмым арбитражным апелляционным судом по ходатайству Промсвязьбанка (ПСБ), сообщает портал "Федресурс".

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, банк подал в суд апелляцию на решение Арбитражного суда Тюменской области, которым ему было отказано в удовлетворении заявления о разрешении разногласий по поводу начальной цены на имущество НПЗ, возникших у ПСБ с залоговыми кредиторами и конкурсным управляющим.

Как сообщалось, банк не устраивает начальная цена имущества НПЗ, а также то, что в состав имущественного комплекса включена 100%-ная доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток". ПСБ в судебном порядке пытался добиться продажи ее отдельно по начальной цене 38,9 млрд рублей (против стоимости в 12,3 млрд рублей, определенной оценщиком). Начальная цена остального имущества, по мнению банка, должна была быть установлена в размере 255,929 млрд рублей, но Арбитражный суд Тюменской области отклонил оба эти требования кредитной организации.

Ранее торги трижды переносились из-за жалоб Промсвязьбанка. В частности, банк дважды обращался с жалобами в ФАС на действия организатора торгов - конкурсного управляющего НПЗ Константина Сичевого. ФАС признала доводы жалоб необоснованными.

По состоянию на 19 декабря 2019 года в реестр кредиторов НПЗ включены требования на общую сумму 252,259 млрд рублей. Основная часть - 170 млрд рублей - это требования Сбербанка, а также его структуры ООО "СБК" (28 млрд рублей), ставшей инициатором банкротства. Кроме того, в реестре содержатся требования Промсвязьбанка на сумму свыше 22,3 млрд рублей и Московского кредитного банка на 12,4 млрд рублей.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом. Конкурсное производство в отношении завода было затем продлено до 30 июня 2021 года.

Сбербанку после появления признаков банкротства предприятия в мае 2019 года автоматически перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. Затем летом 2019 года стало известно, что этот пакет перешел в собственность ООО "Сокар энергоресурс" (СП кипрской "Сокар Раша Инвестментс", Госнефтекомпании Азербайджана и СБК). Остальные 20% Антипинского НПЗ, принадлежавшие ООО "Энергетика. Содружество. Успех" адвоката Николая Егорова, по данным источников, были проданы офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются).

В начале июня 2020 года стало известно, что 38,4% капитала "Сокар энергоресурс" косвенно владеет кипрская инвесткомпания Valna Holding Cyprus Limited, членом совета директоров которой является бывший топ-менеджер швейцарского трейдера "ЛУКОЙЛа" Litasco Дмитрий Разинкин.