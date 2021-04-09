Прокуратура назвала причиной инцидента с Як-40 в "Пулково" порыв ветра

Архивное фото Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Пулково" самолетом. В сообщении предварительной причиной инцидента назван порыв ветра.

Выкатившийся за пределы ВПП самолет - Як-40 авиакомпании "Вологодские авиалинии", выполнявший рейс Вологда - Санкт-Петербург.

Пострадавших нет. На борту судна находились только шесть членов экипажа, без пассажиров. В настоящее время люди покинули борт самолета, добавляют в ведомстве.

Ранее в пятницу сообщалось, что самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП в аэропорту "Пулково". Воздушное судно повреждений не получило. Аэропорт работает в штатном режиме.