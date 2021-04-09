В "Пулково" севший самолет выкатился за пределы полосы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В аэропорту "Пулково" пассажирский самолет после посадки выкатился за пределы полосы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Сведений о пострадавших у него нет.

"Самолет Як-40 совершил посадку в "Пулково", однако экипажу не удалось удержать воздушное судно и оно выкатилось за пределы полосы", - сказал собеседник агентства.

На борту самолета, по предварительным данным, был только экипаж.

Вскоре источник уточнил: "Экипаж Як-40 отказался от медпомощи, видимых травм не получил". Самолет остался цел.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.