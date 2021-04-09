В "Пулково" подтвердили инцидент с Як-40

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Оператор петербургского аэропорта "Пулково" - ООО "Воздушные ворота северной столицы" - подтвердил инцидент с самолетом Як-40.

"Сегодня, 9 апреля, в 21:04 в аэропорту "Пулково" самолет Як-40 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет был без пассажиров. Повреждений воздушного судна нет", - сказал сотрудник пресс-службы компании.

Силы и средства аэропорта мобилизованы и направлены к месту события. "Пулково" работает по расписанию.

Ранее о том, что самолет без пассажиров после посадке выкатился за пределы ВПП, сообщил источник "Интерфакса".