Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:56Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

В "Пулково" подтвердили инцидент с Як-40

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Оператор петербургского аэропорта "Пулково" - ООО "Воздушные ворота северной столицы" - подтвердил инцидент с самолетом Як-40.

"Сегодня, 9 апреля, в 21:04 в аэропорту "Пулково" самолет Як-40 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет был без пассажиров. Повреждений воздушного судна нет", - сказал сотрудник пресс-службы компании.

Силы и средства аэропорта мобилизованы и направлены к месту события. "Пулково" работает по расписанию.

Ранее о том, что самолет без пассажиров после посадке выкатился за пределы ВПП, сообщил источник "Интерфакса".

Петербург Пулково Як-40

Новости
Экономический кризис

Кукурузу для попкорна решили вывести из-под экспортных пошлин

В "Пулково" севший самолет выкатился за пределы полосы

Что произошло за день: пятница, 9 апреля

Издание "Важные истории" сообщает об обыске у своего главреда Романа Анина

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о возможном ограничении на месяц авиасообщения с Турцией

Источник сообщил о возможном ограничении на месяц авиасообщения с Турцией

Путин обсудил с Эрдоганом карабахский и украинский кризисы

Путин обсудил с Эрдоганом карабахский и украинский кризисы

Новый серийный самолет Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

Экс-главу Минтруда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества

Московский школьник получил условный срок по делу об изготовлении бомбы

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');