В даркнете появились предложения о продаже российских COVID-вакцин

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Количество нелегальных объявлений о продаже вакцин от коронавируса в теневом сегменте интернета (даркнете) продолжает расти, и неизвестно, какое количество этих объявлений откровенно мошеннические.

"Мы также видели на теневых площадках предложения российских вакцин, однако вероятнее всего это скам (мошенничество), ведь злоумышленники часто используют в своих мошеннических схемах волнующие многих темы", - сообщил "Интерфаксу" эксперт по киберезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов

При этом, по его словам, приостановка в некоторых странах применения вакцины AstraZeneca не повлияла на соответствующие предложения в даркнете.

"Мы также встречаем, например, новые предложения о продаже вакцины AstraZeneca. Однако достоверно неизвестно, какой процент из всех опубликованных предложений представляют собой скам-объявления. Иными словами, понять, действительно ли покупатели получают то, что ищут, невозможно",- сказал собеседник агентства.

Согласно данным международной компании Check Point Software Technologies, сообщения о появлении российских вакцин на чёрном рынке фиксировались ещё в конце марта.

Так, экспертами были обнаружены предложения о продаже российской вакцины "Спутник V", а также вакцин от Sinopharm and Johnson & Johnson. Цены на эти вакцины варьировались от $500 до $1 тыс. Цена на "Спутник V", по данным компании составила $600. Согласно отчету, продавцы вакцин находятся в США, Испании, Германии, Франции и России.

Источник в правоохранительных органах в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что по большей части данные предложения являются мошенническими.

"Более того, по данным Интерпола, продавцами могут быть люди связанные с транснациональными преступными группами",- сказал собеседник агентства.

По его словам, ещё в прошлом году фиксировались попытки создания поддельных сайтов национальных медслужб с предложениями "предзаказа" вакцины. Теперь же преступники просто ушли в теневой сегмент.

Ранее "Лаборатория Касперского" сообщила, что в даркнете были обнаружены предложения о продаже вакцин Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, а также некоторых ещё не запатентованных.

Эксперты компании отмечают, что объявления о продаже приходят преимущественно из Франции, Германии, Великобритании и США. "Общение с продавцами происходит через защищённые мессенджеры с функцией удаления сообщений по таймеру. Оплата в основном требуется в биткойнах. Судя по анализу трансакций, многие авторы объявлений, обнаруженных "Лабораторией Касперского", провели от 100 до 500 операций", - сообщили в компании.

При этом эксперты затруднились сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете мошенничеством, или покупатели действительно получают то, что ищут.

Поддельная справка о прививке

Также на чёрном рынке продаются фальшивые сертификаты о вакцинации. "Например, соответствующий документ европейского образца стоит около $20-25. Кроме того, в некоторых странах требуется справка об отсутствии COVID-19, например для похода в офис или командировок, поездок в отпуск. В русскоязычном сегменте даркнета её стоимость оценивается в 3500-5000 рублей", - установила "Лаборатория Касперского".

Между тем в легальном сегменте интернета такое операции провести сложно. Ранее информированные источники "Интерфакса" сообщили, что подозрительные сайты, предлагающие вакцины от коронавируса, будут автоматически блокироваться.

"Фактов обмана в легальном сегменте интернета пока не зафиксировано. При этом любые попытки мошенничества на теме COVID-19 будут автоматически пресекаться", - сказал источник агентства, знакомый с ситуацией.

"У нас создан механизм выявления и блокировки подозрительных ресурсов, предлагающих вакцину от COVID-19. Это делается автоматически и максимально быстро - во внесудебном порядке", - сказал собеседник агентства.