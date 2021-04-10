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В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Еще 8704 случая зараженных коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В стране умерли за сутки 402 человека, общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 102 649.

Поправились и выписаны 4,25 млн пациентов, в том числе 9 579 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах страны. В Москве суточный COVID-прирост составил 2 006. В Петербурге еще 699 заболевших за сутки, в Московской области - 587.

Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Еврейской АО, в Магаданской области и Тыве - по одному случаю, ни одного случая в Ненецком АО и Чукотском АО.

Больше всего человек скончалось за сутки от COVID-19 в Москве - 53. Согласно данным оперштаба, еще 31 пациент умер в Санкт-Петербурге, 25 - в Ростовской области, 24 - в Самарской области, 16 - в Свердловской области, 14 - в Московской области, по 12 летальных случаев в Воронежской области, Нижегородской области, Краснодарском крае, Алтайском крае.

За все время пандемии коронавируса в России было зафиксировано 4,63 млн случаев заражения. По этому показателю РФ остается на пятом месте в мире после США (31 млн зараженных), Бразилии (13,37 млн), Индии (13,2 млн) и Франции (5 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,38 млн случаев.

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