Суточное число заболевших COVID-19 в Москве снова превысило две тысячи

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 2 006 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 2 421 случае инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 415 человек.

За сутки коронавирус привел к смерти 53 человек. С начала пандемии скончались 17 192 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 646 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 958 783 человека.

Накануне сообщалось о 1 989 выписанных и 57 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 4 апреля составляет 1 млн 46 тыс. 226.

С 12 февраля в столице выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1, 3, 8 и 9 апреля, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января этого года этот показатель превышал пять тысяч.