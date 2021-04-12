Руководителя партцентра ЕР на Дальнем Востоке исключат из партии после инцидента с канистрой

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель международного партийного центра "Единой России" на Дальнем Востоке Игорь Хрущев будет лишен должности и исключен из партии после инцидента с выброшенной на дорогу канистрой, сообщил губернатор Приморья, секретарь регионального отделения "ЕР" Олег Кожемяко.

"Месяц назад у нас произошел случай с членом партии "Единая Россия", занимавшим большой пост в президиуме партии, это Игорь Хрущев. В течение этого месяца со стороны этого товарища не было принято никаких мер ни по участию в субботниках, ни по оборудованию скверов. Поэтому, конечно, будет принято решение не только о оставлении должности, но и об исключении из партии", - сказал Кожемяко в видеоролике, размещенном в понедельник в его аккаунте в соцсетях.

Губернатор напомнил, что больше месяца назад он попросил снять с должности руководителя международного партийного центра Хрущева за его проступок с канистрой.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором чиновник на одной из городских улиц выходит из машины и выбрасывает пустую канистру на обочину.

Также Кожемяко сообщил, что будут приняты меры к руководству Приморского отделения партии, которое своевременно не среагировало на инцидент.

"В частности, оставит свой пост секретарь исполкома, за то, что не принял в этот период никаких мер. Строгие выговоры будут объявлены всем заместителям секретаря Приморского отделения партии", - сказал Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что местные ячейки должны незамедлительно реагировать на такие нарушения.

Международный партийный центр "Единой России" был открыт на базе Приморского отделения партии весной 2019 года для активизации международной деятельности на азиатско-тихоокеанском направлении. Руководителем центра тогда же был назначен член президиума регионального политсовета партии Игорь Хрущев.