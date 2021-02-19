Депутата Мосгордумы Локтева исключили из КПРФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Московской городской думы Дмитрий Локтев сообщил о своем исключении из КПРФ.

"Информация (об исключении) соответствует действительности", - сказал Локтев "Интерфаксу".

Пресс-секретарь депутата уточнил агентству, что решение об исключении Локтева было принято бюро Тушинского отделения КПРФ. Решение уже оформлено, оно вступает в силу с момента подписания.

"Причиной (исключения) Локтева из КПРФ (...) стало невыполнение указания по голосованию за бюджет (Москвы) в 2019 году. И, соответственно, то, что Дмитрий Александрович постоянно выступает с критикой, не нарушающей устав партии, действий Тушинского отделения (КПРФ)", - сказал пресс-секретарь.

В свою очередь руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин сообщил "Интерфаксу", что ему пока ничего неизвестно об исключении Локтева. Он также уточнил, что в компетенции местного отделения КПРФ находятся исключение, наказание и принятие депутата в партию.

Как уточнил "Интерфаксу" секретарь московского городского комитета КПРФ по организационно-партийной работе Павел Тарасов, решение об исключении Локтева из КПРФ еще не поступило в московский городской комитет партии.

Согласно выписке из решения бюро Тушинского местного отделения КПРФ, датированной 18 февраля, основанием для открытия персонального дела Локтева стал его систематический отказ от соблюдения партийной дисциплины, а также меморандума, подписанного всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ.

Как отмечается в решении, по итогам избрания Локтева депутатом он нарушал все основные обязательства, предусмотренные меморандумом. Кроме того, согласно документу, Локтев допускает негативные высказывания по отношению к руководству партии и к рядовым членам партии. За принятие решения о его исключении проголосовали четыре человека, против - один.