Функционера "ЕР" в Приморье исключили из партии и лишили должностей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель международного партийного центра "Единой России" в Приморье Игорь Хрущев, выбросивший из машины на обочину канистру, исключен из партии за дискредитацию "ЕР". Это решение принято в понедельник на заседании президиума регионального политсовета (ПРПС), сообщило отделение "ЕР" в Приморье.

"Автоматически теперь уже бывший партийный функционер смещен со всех руководящих постов – освобожден от руководства международного партийного центра и выведен из состава ПРПС", - говорится в сообщении.

Губернатор Приморья, секретарь регионального отделения "ЕР" Олег Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что поступок Хрущева в том числе "дискредитирует проект "Чистая страна", который реализует партия в Приморском крае".

В начале марта Игорь Хрущев выбросил канистру из-под масла на обочину дороги во Владивостоке. Его поступок вызвал критику со стороны общественности, но объяснений своим действия виновник происшествия не дал, говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кожемяко в понедельник заявил, что больше месяца назад он попросил снять с должности руководителя международного партийного центра Хрущева за его проступок с канистрой. Также губернатор заявил, что будут приняты меры к руководству Приморского отделения партии, которое своевременно не среагировало на инцидент. Так, строгие выговоры будут объявлены всем заместителям секретаря Приморского отделения партии, оставит свой пост секретарь исполкома.

Международный партийный центр "Единой России" был открыт на базе Приморского отделения партии весной 2019 года для активизации международной деятельности на азиатско-тихоокеанском направлении. Руководителем центра тогда же был назначен член президиума регионального политсовета партии Игорь Хрущев.