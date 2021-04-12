Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 046 624+690 739

"Энергомаш" потеряет 10-13 млрд руб. при остановке поставок в США ракетных двигателей

"Энергомаш" потеряет 10-13 млрд руб. при остановке поставок в США ракетных двигателей
Во время сборки ракетного двигателя на предприятии "Энергомаш"
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Продажа в США двигателей РД-180/РД-181 приносят НПО "Энергомаш" около трети общей выручки, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.

В миреСША получили замену российским ракетным двигателям РД-180Читать подробнее

"С точки зрения отказа от покупок нашей продукции, эти риски тоже понятны. "Про "Энергомаш": по выручке речь идет от 10 до 13 млрд рублей", - сказал Овчинников.

"Понятно, что это (прекращение поставок ракетных двигателей - ИФ) для "Энергомаша" будет достаточно знаковая потеря в экономике, но, тем не менее, мы прорабатываем отдельные варианты поставок этой продукции другим заказчикам и будем делать все, чтобы уходить от прямой зависимости только от одного-двух-трех заказчиков на этом рынке", - добавил он.

Ранее неоднократно выдвигались предложения о прекращении поставок двигателей в США в ответ на антироссийские санкции Вашингтона.

В декабре стало известно, что в 2021 году "Энергомаш" поставит в Соединенные Штаты не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Двигатели РД-180 используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Atlas-5". Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

По сведениям НПО "Энергомаш", с 1999 года в Соединенные Штаты было поставлено 116 двигателей РД-180. Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

США Энергомаш Роскосмос

Новости по теме

Новости

Пользователи сообщили о сбоях в работе Avito

Атомную подлодку "Казань" планируют включить в состав ВМФ РФ в мае

Утверждены новые критерии оценки работы губернаторов

В России за сутки отмечена минимальная смертность от COVID с октября

В России за сутки отмечена минимальная смертность от COVID с октября

Ведомства до конца апреля согласуют список проектов под деньги ФНБ

Путин велел продумать передачу монополиям независимой газовой инфраструктуры

"Роскосмос" столкнулся с отказами от контрактов на запуск спутников

Segezha задумала привлечь от 30 млрд рублей в результате IPO на "Мосбирже"

Пандемия коронавируса

Под Тюменью закроют первый в России обсерватор

Под Тюменью закроют первый в России обсерватор

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');