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США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американская компания United Launch Alliance (ULA) получила первый тестовый ракетный двигатель BE-4, который призван заменить российский аналог - РД-180, используемый США для вывода на орбиту своих спутников, сообщается на ее сайте.

"Двигатель BE-4 для ракеты Vulcan Centaur доставлен на предприятие в Декатуре, штат Алабама. Запуск ракеты следующего поколения компании ULA планируется осуществить в 2021 году", - указывается в сообщении.

United Launch Alliance - совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin, которое, в частности, осуществляет запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Двигателями BE-4 планируется оснащать ракеты-носители большой грузоподъемности Vulcan - преемников ракеты-носителя Atlas-5, на которых использовались российские РД-180.

Ракетный двигатель BE-4 разработан американской аэрокосмической компанией Blue Origin. По ее данным, в июле ULA получит еще один такой агрегат. Первая ступень перспективной ракеты-носителя Vulcan будет оснащена двумя двигателями BE-4. Планируется, что ее первый испытательный пуск будет осуществлен только в апреле 2021 года.

В 2014 году компании ULA и Blue Origin заключили соглашение о разработке ракетного двигателя BE-4 в целях прекращения зависимости запусков американских ракет от российских РД-180.

По сведениям НПО "Энергомаш", с 1999 года в США было поставлено 116 двигателей РД-180. Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся осуществить до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

РД-180 BE-4 космос

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