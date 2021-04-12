Котировки АФК "Система" и Ozon выросли против рынка

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне негативной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины; при этом дорожают бумаги АФК "Система" и расписки Ozon.

К 10:01 индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, до 3476,79 пункта, индекс РТС упал на 0,4%, до 1411,71 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%.

Доллар подорожал на 20 копеек, до 77,6 рубля. Доходность 10-летних UST снизилась на 0,2%, до 1,662% годовых.

Подешевели акции "ММК" (-1,3%), "Интер РАО" (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), банка ВТБ (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Подорожали расписки Ozon (+1,7%), акции АФК "Система" (+1,3%).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group объявил о намерении провести IPO на "Московской бирже". Segezha Group на 98,3% принадлежит АФК "Система".

Ozon планирует получить банковскую лицензию для развития услуг финтех-направления, включая кредитование компаний-продавцов, сообщил СЕО маркетплейса Александр Шульгин Financial Times.

На текущей неделе президент США Джо Байден встретится с группой от палаты представителей и Сената по вопросу принятия инфраструктурного плана в $2,3 трлн. В среду в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард, также в этот день в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл. Кроме того, на неделе стартует сезон отчетности за I квартал - финрезультаты представят JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America Corp, Morgan Stanley, Delta Air Lines, UnitedHealth.

В США в минувшую пятницу рынок акций продолжил подъем, индексы S&P 500 (+0,8%) и Dow Jones (+0,9%) обновили свои максимумы, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США - доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 1,66% с 1,629% годовых днем ранее.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл днем ранее заявил, что неравномерная вакцинация людей в мире от коронавируса COVID-19 является серьезным риском для восстановления глобальной экономики.

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%, согласно Trading Economics. Относительно марта 2020 года индекс PPI поднялся на 4,2% при ожидавшемся росте на 3,8%. Подъем показателя стал максимальным с сентября 2011 года.

Тем не менее, глава ФРС заявил, что американская экономика восстанавливается после пандемии коронавируса и находится в "точке перелома", а ожидаемый рост во второй половине года "будет очень уверенным".

ФРС и специалисты "в сфере экономических прогнозов из частного сектора" ожидают роста занятости в стране в районе 6-7% в 2020 году. Это будет самый высокий показатель за 30 лет, сказал Пауэлл. Ожидается, что безработица снизится с 6% до 4-5%. Глава ФРС также напомнил, что главный риск для экономики США заключается распространении коронавируса, и порекомендовал продолжать соблюдать меры предосторожности.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник остаются под давлением продавцов; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4%, до $62,68 за баррель, майские фьючерсы на WTI тоже дешевели на 0,4%, до $59,08 за баррель.

Оптимизм инвесторов по поводу ускорения вакцинации в Европе и восстановления экономики США наталкивается на обеспокоенность тем, что новый скачок заболеваемости коронавирусом может привести к резкому сокращению спроса на нефть, отмечает S&P Global Platts.

По итогам минувшей недели Brent потеряла в цене 2,9%, WTI - 3,5%.

Инвесторы также продолжают следить за непрямыми переговорами между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые должны возобновиться в Вене на этой неделе. Достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном может привести к снятию санкций с нефтяного сектора Ирана и вызвать приток иранской нефти на рынок.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 432 установок.