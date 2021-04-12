Ozon планирует получить банковскую лицензию

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Ozon планирует получить банковскую лицензию для развития услуг финтех-направления, включая кредитование компаний-продавцов, сообщил СЕО маркетплейса Александр Шульгин в интервью Financial Times.

"Малому и среднему бизнесу сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Оно либо слишком дорого, либо недоступно", - сказал Шульгин. По его словам, информация, которой Ozon располагает, позволит принимать обоснованные решения о том, какого размера кредит нужен продавцу, предлагающему свой товар на платформе маркетплейса.

Ozon, который в конце прошлого года привлек $1,2 млрд по итогам IPO и параллельного private placement в пользу основных акционеров - АФК "Система" и Baring Vostok, а затем еще $750 млн через конвертируемые бонды, в феврале учредил собственную микрофинансовую компанию. Чтобы начать предоставление услуг, компания должна попасть в государственный реестр микрофинансовых организаций, который ведет ЦБ РФ. У Ozon также есть сервис Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам.

В интервью Шульгина не уточняется, как технически будет организован выход Ozon на банковский рынок. Конкурент Ozon, компания Wildberries, приобрела маленький банк из середины четвертой сотни по активам, по сути - просто банковскую лицензию. "Яндекс" после срыва сделки по покупке TCS Group, по неофициальной информации, рассматривает аналогичный сценарий.