Segezha задумала привлечь от 30 млрд рублей в результате IPO на "Мосбирже"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Лесопромышленная Segezha Group, входящая в состав АФК "Система", сообщила, что планирует провести IPO на "Московской бирже" и рассчитывает привлечь не менее 30 млрд рублей.

Сделка предполагает предложение акций нового выпуска. Привлеченные средства планируется направить на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки Segezha.

АФК "Система" после IPO останется мажоритарным акционером группы. Холдинг Владимира Евтушенкова предоставит опцион на доразмещение в стандартном размере - до 15% от базового объема сделки.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и "Ренессанс Капитал".

АФК "Система" и сама Segezha берут на себя обязательство lock up сроком на полгода, директора и топ-менеджмент компании - сроком на год.

В январе АФК сообщала, что готовит лесопромышленный холдинг к IPO в 2021 году при наличии рыночных условий.

1 апреля Банк России сообщил о регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО "Сегежа Групп"; бумаги размещаются по открытой подписке.

В феврале акционеры Segezha Group одобрили увеличение уставного капитала компании вдвое - путем размещения 11,94 млрд акций по открытой подписке.

Впервые публичную оценку бизнеса Segezha сделал EY для целей выкупа у акционеров, не согласных с внутригрупповой сделкой (присоединение ООО "УК "Сегежа Групп"). Согласно отчету об оценке от 4 марта, она была определена в размере 10,38 рубля за акцию.

Уставный капитал Segezha состоит из 11,94 млрд акций (по уставу компания вправе увеличить это число вдвое) номиналом 0,1 руб. Исходя из цены выкупа одной акции, без применения каких-либо поправочных коэффициентов, всю компанию можно оценить в 124 млрд рублей.

Segezha также раскрыла параметры действующей дивидендной политики: компания стремится ежегодно выплачивать дивиденды в объеме от 3 млрд до 5,5 млрд рублей - этот параметр предусмотрен на 2021-2023 годы.

Предполагается, что в 2024-2026 годах распределение дивидендов будет основано на сумме скорректированного FCF.

"Ожидается, что распределение дивидендов будет основано на сумме скорректированного свободного денежного потока; в дивидендной политике предусмотрены выплаты на уровне 75-100%, но возможно и повышение уровня выплат при условии более устойчивого рынка и/или наличии запаса прочности по долговой нагрузке", - сообщил холдинг.

В бухгалтерской отчетности АО "Сегежа Групп" сообщалось, что акционеры лесопромышленного холдинга получили 4,5 млрд рублей дивидендов в 2020 году. В 2019 году Segezha Group выплатила в сумме 3,8 млрд рублей дивидендов тремя траншами, в 2018 году размер дивидендов составлял 1,5 млрд рублей.

О том, что в 2020 году лесопромышленный холдинг Segezha Group может принять дивидендную политику, сообщал "Интерфаксу" участник встречи менеджмента компании с инвесторами и аналитиками, которая состоялась в декабре 2019 года.

Segezha Group на 98,3% принадлежит АФК "Система", 1,45% холдинга владеет CEO Михаил Шамолин, еще 0,22% - у управляющего партнера АФК Али Узденова.