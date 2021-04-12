Ижевский автозавод в 2020 году ушел в убыток

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Лада Ижевский автомобильный завод" ("Лада Ижевск", входит в группу "АвтоВАЗ") в 2020 году получило 239,9 млн рублей чистого убытка против 1 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в отчетности предприятия.

Выручка завода снизилась в 5,8 раза - до 11,1 млрд рублей. При этом себестоимость уменьшилась в 6,3 раза - до 9,996 млрд рублей.

В пояснительной записке к отчету говорится, что выручка от услуг по сборке автомобилей Lada Vesta в прошлом году упала в 7,7 раза - до 7 млрд 909,4 млн рублей, от услуг по сборке кузовов для разобранных серий Lada Vesta - в 5,3 раза, до 280,3 млн рублей, от услуг по сборке сборочных комплектов Lada Vesta CNG - в 8,3 раза, до 138,2 млн рублей. Отмечается, что доля выручки от работ по сборке автомобилей этой модели в общем объеме снизилась до 71,17% по итогам 2020 года с 93,78% в 2019 году.

В пояснительной записке также говорится, что в 2020 году компания направила на инновацию и модернизацию производства 1 млрд 147,7 млн рублей (с НДС), что в 4,6 раза больше, чем годом ранее. Отмечается, что на модернизацию линии окраски, которую планируется ввести в эксплуатацию в середине 2021 года, было выделено 456,9 млн рублей.

Дебиторская задолженность предприятия уменьшилась с 3 217,8 млн рублей на конец 2019 года до 1 091,5 млн на конец 2020 года, кредиторская - с 6 876,2 млн до 1 088,1 млн рублей.

В 2019 году чистая прибыль Ижевского автозавода была в 1,4 раза меньше показателя 2018 года.

Ижевский автозавод выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.