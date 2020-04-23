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"АвтоВАЗ" приостановит производство в Ижевске из-за перебоев с комплектующими

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Лада Ижевский автомобильный завод" ("Лада Ижевск", входит в группу "АвтоВАЗ") с понедельника, 27 апреля, останавливает производство из-за перебоев с поставками комплектующих.

Как сообщил председатель Удмуртской республиканской организации Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности (в нее входят работники Ижевского автозавода) Григорий Черных, простой продолжится до 30 апреля: по вине работодателя с оплатой 2/3 заработной платы.

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Он уточнил, что это связано с перебоями в поставках комплектующих. Он также добавил, что на ситуацию повлияло и сокращение заказов с Украины на автомобили ижевского производства.

Черных отметил, что после майских праздников предприятие уйдет в традиционный для "АвтоВАЗа" регламентированный отпуск.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" "Интерфаксу" сообщили, что "график работы является внутренней информацией". "Главное, что автомобили есть у дилеров, и их можно купить онлайн", - отметил сотрудник пресс-службы.

Ижевский автозавод выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.

АвтоВАЗ Ижевск Удмур

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