Два человека пострадали при пожаре в петербургском бизнес-центре

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Из горящего здания бизнес-центра "Невская мануфактура" эвакуированы 40 человек, двое из них госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Тушение осложняет сильный ветер, здание старой постройки, деревянные перекрытия", - сказали в пресс-службе.

Информированный источник со своей стороны сообщил "Интерфаксу", что при тушении пострадали двое пожарных. "Они госпитализированы", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге горит бизнес-центр "Невская мануфактура", площадь пожара составила 1500 квадратных метров.