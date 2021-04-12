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Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в Петербурге

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку по факту пожара в здании "Невской мануфактуры", сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Планируется дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Около 12:30 на Октябрьской набережной, 50 в производственном шестиэтажном здании загорелись четвертый и пятый этажи. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен максимальный - пятый - уровень сложности.

По данным источника "Интерфакса", при тушении пострадали двое пожарных. 40 человек были эвакуированы. Собеседник агентства отметил, что один пожарный пропал без вести при тушении.

Согласно открытым источникам, на Октябрьской набережной, 50 находится бизнес-центр "Невская Мануфактура" (ОАО "Невская мануфактура", ранее фабрика Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", в дальнейшем комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана). Комплекс зданий построен в XIX веке. В 2001 году он был включен в городской перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Петербург

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