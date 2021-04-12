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Крупный пожар произошел на "Невской Мануфактуре" в Петербурге

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Площадь возгорания в производственном здании в Невском районе Петербурга, которое тушат по максимальному номеру сложности, достигла полутора тысяч квадратных метров, сообщает в понедельник пресс-служба управления МЧС по городу.

Пожар на четвертом этаже здания на Октябрьской набережной, 50 возник около 12:30. К ликвидации пожара привлечены 26 единиц техники и 112 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

Согласно открытым источникам, по указанному адресу находится "Невская Мануфактура" (ОАО "Невская мануфактура", ранее фабрика Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", в дальнейшем комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана). Здание построено в XIX веке.

Санкт-Петербург МЧС России

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