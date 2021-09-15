Владельцев сгоревшей Невской мануфактуры оштрафовали на миллион рублей

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербург привлек к ответственности АО "Невская мануфактура", которому принадлежит пострадавшее во время крупного пожара здание-памятник на Октябрьской набережной. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в среду.

Суд назначил компании штраф в 1 млн рублей по части 1 статьи 7.14 КоАП РФ в связи с разрушениями на объекте культурного наследия регионального значения "Главный производственный корпус с водонапорной башней".

"В результате пожара, зафиксированного актом КГИОП, был причинен значительный вред объекту культурного наследия, таким образом были утрачены исторические и культурные ценности, произошли необратимые изменения его важных элементов", - говорится в сообщении.

12 апреля в здании бывшей ткацкой фабрики на Октябрьской набережной начался крупнейший в современной истории Петербурга пожар, который тушили пять суток. В корпусе обрушилась кровля и перекрытия, были утрачены оконные заполнения западного лицевого фасада.

В ходе ликвидации возгорания погиб командир пожарной части. Было возбуждено несколько уголовных дел по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Арестованы гендиректор Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич. Ранее МЧС выявило многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Помещения снимались под офисы и производства.

Само здание 1861 года постройки является памятником регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон". По требованиям закона его необходимо восстановить.