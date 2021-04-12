На реставрацию затопленной колокольни в Калязине выделят более 100 млн руб.

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Власти Тверской области ищут подрядчика для ремонта знаменитой колокольни Николаевского собора в Калязине за счет средств областного бюджета, сообщила пресс-служба "РосТендера".

"В городе Калязине Тверской области проведут ремонт и реставрацию колокольни Николаевского собора XIX века, уничтоженного в 1940-е года при строительстве Угличского водохранилища. Госучреждение Тверской области "Тверьоблстройзаказчик"... готово заключить договор на 104,4 млн рублей, средства поступят из областного бюджета", - говорится в сообщении.

В ходе работ необходимо будет укрепить кладку, отремонтировать фасады и интерьеры, восстановить кровлю и утраченные металлические элементы, вставить окна и подвести инженерные коммуникации. Помимо отделки, внутри надо будет построить лестницы и внутренние перегородки.

Заявки на участие в тендере принимают от реставрационных мастерских до 4 мая 2021 года. Конкурсная комиссия выберет победителя 12 мая.

Поскольку колокольня является объектом культурного наследия, к участию в тендере допускаются только обладатели соответствующей лицензии Минкульта.

После реставрации здание колокольни будет подсвечено, к нему построят понтонную переправу от берега, а также изготовят часы с боем по историческому образцу.

Планируется, что работы будут завершены до 30 сентября 2021 года.

Колокольня Николаевского собора в Калязине была построена в 1800-1801 годах. Когда на Волге строили Угличскую ГЭС и водохранилище при ней, были затоплены несколько населенных пунктов, в том числе часть Калязина. Сам собор разобрали, а колокольня сейчас стоит на небольшом острове посреди реки. Колокольня оказалась окружена сушей весной 2014 года из-за падения уровня воды в водохранилище. Она является главным символом города и привлекает туристов.