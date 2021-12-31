Затопленная колокольня собора в Калязине открылась для посещения

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Колокольню Николаевского собора в Калязине Тверской области, затопленную в 1940 году при строительстве Угличского водохранилища, открыли для посещения после реставрации.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова губернатора области Игоря Рудени.

За время реставрации специалисты усилили фундамент, восстановили фасады и интерьеры, элементы из белого камня, из которого, в частности, выполнены все карнизы на всех шести ярусах колокольни.

Также отреставрированы часы и крест, автоматизирована система колокольного звона. Обновлены системы электроснабжения и архитектурного освещения, устроены межэтажные площадки и лестницы, проведено благоустройство территории.

Колокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800-1801 годах. В 1940 году был утвержден проект Волгостроя, согласно которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на ее акватории гидроэлектростанций.

При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.