Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:09Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 046 624+690 739

Площадь пожара на "Невской мануфактуре" выросла до 10 тыс. кв. м

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Площадь пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Там отметили, что пожарные работают на безопасном расстоянии и их готовы вывести при малейшей угрозе.

Пресс-служба управления МЧС по городу отметила, что площадь обрушения составляет 1,5 тыс. кв. метров, обрушились кровля и межэтажные перекрытия. Как передал корреспондент "Интерфакса", пожар пока локализовать не удается. По словам очевидцев, огонь распространяется дальше, сейчас горят уже два здания комплекса.

В городском МЧС сообщили, что на месте происшествия работает вертолет К-32 с водосливным устройством. Через Октябрьскую набережную проложены магистральные линии, движение транспорта на участке улицы остановлено. К тушению привлечены 347 человек и 69 единиц техники.

Бизнес-центр "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной Петербурга загорелся в понедельник днем. Возгоранию присвоен максимальный - пятый - уровень сложности. Горят четыре этажа по всей площади, обрушились кровля и межкомнатные перекрытия.

При тушении пострадали двое пожарных, еще один погиб. Из горящей постройки эвакуировали. 40 человек.

По факту пожара СК и прокуратура города начали проверки.

Комплекс зданий Невской мануфактуры построен в XIX веке. В 2001 году включен в городской перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

9
Петербург Невская мануфактура

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ одобрили включение COVID-вакцины в календарь профилактических прививок

Подразделение Mazda в России увеличило прибыль в 2,7 раза

Лавров заявил, что США не объясняют присутствие своих кораблей в Черном море

Лавров заявил, что США не объясняют присутствие своих кораблей в Черном море

Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева

Пожарный погиб при тушении "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге

Пожарный погиб при тушении "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге

Дольщик я или право имею?

Дольщик я или право имею?

В Госдуму внесут законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

В Госдуму внесут законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

В РФ на законодательном уровне пропишут статус молодого ученого

Песков отметил "девальвацию" угроз США в адрес России

Пользователи сообщили о сбоях в работе Avito

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');