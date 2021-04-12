Площадь пожара на "Невской мануфактуре" выросла до 10 тыс. кв. м

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Площадь пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Там отметили, что пожарные работают на безопасном расстоянии и их готовы вывести при малейшей угрозе.

Пресс-служба управления МЧС по городу отметила, что площадь обрушения составляет 1,5 тыс. кв. метров, обрушились кровля и межэтажные перекрытия. Как передал корреспондент "Интерфакса", пожар пока локализовать не удается. По словам очевидцев, огонь распространяется дальше, сейчас горят уже два здания комплекса.

В городском МЧС сообщили, что на месте происшествия работает вертолет К-32 с водосливным устройством. Через Октябрьскую набережную проложены магистральные линии, движение транспорта на участке улицы остановлено. К тушению привлечены 347 человек и 69 единиц техники.

Бизнес-центр "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной Петербурга загорелся в понедельник днем. Возгоранию присвоен максимальный - пятый - уровень сложности. Горят четыре этажа по всей площади, обрушились кровля и межкомнатные перекрытия.

При тушении пострадали двое пожарных, еще один погиб. Из горящей постройки эвакуировали. 40 человек.

По факту пожара СК и прокуратура города начали проверки.

Комплекс зданий Невской мануфактуры построен в XIX веке. В 2001 году включен в городской перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.