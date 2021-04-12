В Петербурге завели уголовное дело из-за пожара в бизнес-центре

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара в здании бизнес-центра "Невская мануфактура", в результате которого один сотрудник МЧС погиб и двое пострадали.

Пресс-служба СК РФ в понедельник сообщает, что производство начато по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Здание бизнес-центра "Невская мануфактура" горит в Петербурге на площади 10 тыс. квадратных метров, пожар продолжается уже несколько часов. При тушении один пожарный погиб, двое госпитализированы.