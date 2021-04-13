Пензенские блогеры оштрафованы за съемки в полицейской форме

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Пензе суд оштрафовал на тысячу рублей двух блогеров, которые снялись в двух десятках роликов в полицейской форме. Как сообщили в областном управлении МВД, им вменили ч.1 ст.17.12 КоАП (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия).

Протоколы на блогеров составили 12 апреля. У них изъяли форму и видеоаппаратуру, на которой они монтировали ролики.

В роликах актеры в полицейской форме матерились и иными способами "целенаправленно формировали у зрителей негативное отношение к представителям правоохранительных структур", считают в полиции. Дискредитирующие полицию ролики публиковались на YouTube, в TikTok и инстаграме.