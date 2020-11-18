СКР проверит обыски в крупной компании с фотосессией ряженых

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В офис крупного организатора электронных торгов АО "ОТС" пришли под предлогом обыска неизвестные в полицейской форме. Они сфотографировали друг друга у входа и разъехались. Через полчаса в одном СМИ появилось их фото в публикации о несуществующем уголовном деле, пишет "Коммерсантъ".

В СКР и московском УЭБиПК от проведения следственных действий отмежевались и отметили, что к ОТС у них нет никаких претензий. Представитель столичного главка СК Юлия Иванова затем сообщила, что по факту фальшивых обысков началась доследственная проверка. По ее словам, в офис фирмы на самом деле приезжали "неизвестные люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов", а распространенная в СМИ информация об обысках не соответствует действительности. Теперь следователи установят участников акции и решат, по какой статье квалифицировать их действия.

Проверка установила, что в ОТС пришли шестеро мужчин: четверо в гражданской одежде и двое в форменных полицейских кителях с офицерскими погонами, надетых поверх гражданского. На ресепшен бизнес-центра Newton plaza все они представились сотрудниками московского УЭБиПК, предъявили охране служебные удостоверения и постановление на обыск офиса ОТС за подписью следователя Симоновского межрайонного отдела ГСУ СКР по Москве Михаила Терентьева. По их словам, следователь должен был подъехать позже.

В офисе ОТС они застали только дежурного менеджера, поскольку все остальные сотрудники работают дистанционно. Дежурная позвонила начальнику юридического департамента ОТС Виктору Вахтину и сообщила, что в офис пришлы с обыском люди в полицейской форме, которые "производили впечатление наркоманов", рассказал газете сам Вахтин.

Вахтину посетители сообщили по телефону об обыске. Он позвонил гендиректору Дмитрию Пангину, и они поехали в ОТС, но по приезде не застали ни оперативников, ни следователя.

Дежурная им рассказала, что посетители в гражданском бегло осмотрели помещения, спросили у нее, где находятся документы, а узнав, что вся отчетность компании хранится на серверах в электронном виде, завершили осмотр. Люди в полицейской форме в офис даже не зашли.

По словам дежурной, они задержались у входных стеклянных дверей с логотипом "Группа электронных площадок ОТС". В дверном проеме они провели "чуть ли не профессиональную фотосессию с использованием камер мобильных телефонов", пишет газета. Они по очереди вставали при входе в офис и фотографировали друг друга так, чтобы в кадр попадали спина человека в полицейской форме и название компании, в которую тот якобы сейчас зайдет. После съемок посетители уехали.

Примерно через полчаса Пангину начали звонить партнеры ОТС с одним и тем же вопросом: "Вы еще на свободе?" Звонившие рассказали, что увидели публикацию в электронном СМИ об этих следственных действиях.

В ней говорилось, что ОТС обыскали по уголовному делу о злоупотреблении должностным лицом коммерческой организации своими полномочиями вопреки законным интересам этой организации (ст. 201 УК), возбужденного Симоновским межрайонным следственным отделом ГСУ СКР по Москве в мае 2020 года. Копия постановления об обыске была "в распоряжении редакции". В документе говорилось, что "неустановленное лицо из числа руководства ОТС" похитило у компании 100 млн рублей. Имя подозреваемого в заметке не упоминалось.

Пангин сказал, что в тексте трижды упоминалась его должность и фамилия. Он немедленно начал разбираться со случившимся.

По сведениям "Коммерсанта", для обеспечения объективности разбирательства доследственную проверку лжеобысков поручили не Симоновскому, а соседнему Замоскворецкому межрайонному отделу СКР. Близкий к проверке источник издания объяснил, что если в инсценировке участвовали реальные сотрудники правоохранительных органов, их могут привлечь за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). Если же силовики окажутся ряжеными, им могут вменить подделку документов, в том числе удостоверений и постановлений об обыске (ст. 327 УК).

К сетевому изданию, опубликовавшему сообщение об обысках, руководство ОТС уже подготовило иск на 10 млн рублей.

За акцией Пангин подозревает происки конкурентов ОТС.

АО "ОТС" — оператор электронной торговой площадки OTC-tender, созданной в январе 2012 года для проведения закупок в соответствии с ФЗ №223. У компании 28 представительств в России. Она специализируется в основном на проведении торгов, связанных с распределением госзаказов. Ее услугами пользуются в основном государственные корпорации, подбирающие для своих нужд поставщиков товаров, работ или услуг.