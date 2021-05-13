Жителю Приморья грозит до 5 лет тюрьмы за призывы к убийству в TikTok

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Житель Приморья предстанет перед судом за размещение в интернете видеоролика с призывами к расправам над сотрудниками правоохранительных органов, сообщила в четверг прокуратура региона.

"Исполняющий обязанности прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Красноармейского района Приморского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием Интернета)", - говорится в сообщении. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, в январе 2021 года фигурант изготовил видеоролик с призывами к совершению насильственных действий, в том числе убийствам служащих правоохранительных органов РФ. Затем он разместил это обращение в сервисе TikTok, тем самым публично призывал пользователей к экстремистской деятельности. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Приморского края и будет рассматриваться в Красноармейском районном суде.