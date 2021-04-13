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Оправданный по делу об убийстве экс-глава фабрики "Меньшевик" вновь задержан

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, оправданного ранее присяжными по делу об убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, он задержан.

"Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство двух или более лиц в связи с их служебной деятельностью", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, следователи московского управления СК РФ вменяют Аверьянову покушение на убийство троих человек, в том числе главы ООО "ДХА" и столичного пристава.

"Аверьянов был задержан накануне вечером и допрошен в качестве подозреваемого. Свою вину он не признает", - сказал собеседник агентства.

Как ожидается, во вторник Пресненский суд Москвы изберет Аверьянову меру пресечения.

Со своей стороны, адвокат предпринимателя подтвердил "Интерфаксу" информацию о задержании его подзащитного.

"Мы воспринимаем эту историю как месть со стороны оппонентов за оправдательный приговор, потому что ранее следствие не усматривало оснований для возбуждения уголовного дела - слова (совладельца зданий фабрики Шамсутдина - ИФ) Раджабова и (главы "ДХА" Шомрона - ИФ) Абрамова подтверждения в ходе расследования не нашли. Считаем, что есть большие сомнения в обоснованности возбуждения очередного уголовного дела в отношении Ильи Аверьянова, который ранее был оправдан судом присяжных, спустя 3 года после событий", - сказал адвокат Андрей Бастраков.

Дело Аверьянова

Следствие обвиняло Аверьянова, что 27 декабря 2017 года он, являясь руководителем ООО "КФ Меньшевик", будучи осведомленным о регистрации перехода права собственности на нежилое здание, ранее принадлежавшее фабрике, а также о том, что судебные приставы пытаются взыскать долг с компании, расстрелял из карабина охранника, обеспечивавшего безопасность представителей взыскателя, чтобы не впускать приставов на предприятие.

Как заявили тогда в пресс-службе столичного управления ФССП, инцидент был связан с попыткой судебных приставов взыскать с Аверьянова 3,3 млн рублей в пользу ООО "Денэм Холл".

28 января прошлого года присяжные оправдали Аверьянова. Как отмечалось в вердикте, 27 декабря 2017 года около 9 часов в Москве находившийся на работе сторож Алексей Осипов был убит выстрелом из карабина "Сайга". Присяжные посчитали недоказанным, что стрельбу открыл Аверьянов, чтобы помешать работе приставов.

По второму эпизоду дела - о причинении вреда здоровья рабочему Анатолию Замосковному из личной неприязни 1 июня 2016 года - Аверьянов был также оправдан. При этом присяжные установили, что бизнесмен действительно применил силу к потерпевшему.

10 февраля Мосгорсуд оправдал Аверьянова на основании вердикта присяжных.

Илья Аверьянов Меньшевик Москва СКР

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