Суд оправдал фигуранта дела об убийстве охранника "Меньшевика"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оправдал на основании вердикта присяжных бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд постановил оправдать Аверьянова за отсутствием состава преступления и непричастностью, а также признал за ним право на реабилитацию.

Как сообщалось, 28 января в Мосгорсуде присяжные установили, что 27 декабря 2017 года около 9 часов в Москве находившийся на работе сторож Алексей Осипов "был лишен жизни после выстрела в него из карабина "Сайга" с причинением огнестрельного ранения груди и живота".

Вместе с тем, присяжные сочли недоказанным, что в сторожа стрелял Аверьянов для воспрепятствования работы судебных приставов. За недоказанность версии обвинения по этому эпизоду проголосовали четыре из восьми присяжных, однако такой "ровный счет", согласно закону, трактуется в пользу подсудимого.

По второму эпизоду дела - о причинении вреда здоровья рабочему Анатолию Замосковному из личной неприязни 1 июня 2016 года - пятью голосами Аверьянов был также признан невиновным. При этом присяжные установили, что бизнесмен действительно применил силу к потерпевшему.

После оглашения вердикта Аверьянов был освобожден из-под стражи как полностью оправданный.

В свою очередь его адвокат из коллегии "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры" Андрей Бастраков сообщил "Интерфаксу", что, по его мнению, сторона обвинения будет обжаловать приговор и всячески постарается отправить дело на новое рассмотрение. Однако, если приговор все-таки вступит в силу, то Аверьянов уже не сможет быть повторно привлечен к ответственности за это преступленин, а само расследование дела будет прекращено.

Следствием Аверьянову было предъявлено обвинение в "убийстве, совершенном в связи с осуществлением лицом служебной деятельности" (п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека" (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

По версии обвинения, 27 декабря 2017 года Аверьянов - руководитель ООО "КФ Меньшевик", будучи осведомленным о регистрации перехода права собственности на нежилое здание, ранее принадлежавшее фабрике, а также наличии в территориальном отделе судебных приставов исполнительного производства о взыскании с компании денежных средств в учет долга, выстрелом из карабина убил охранника, обеспечивавшего безопасность представителей взыскателя, чтобы не впускать приставов на предприятие.

Как заявили тогда в пресс-службе столичного управления ФССП, инцидент был связан с попыткой судебных приставов взыскать с Аверьянова 3,3 млн рублей в пользу ООО "Денэм Холл".

Кроме того, Аверьянову было вменено избиение рабочего фабрики Анатолия Замосковного после словесного конфликта 1 июня 2016 года.

Свою вину Аверьянов не признал. Бизнесмен заявлял, что у него не было намерений "убивать человека", а "выстрел произошел случайно во время борьбы за оружие". Согласно позиции предпринимателя, он сопротивлялся рейдерам.