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Суд оставил в силе пожизненный срок для уктусского стрелка

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге во вторник оставил без удовлетворения жалобы осужденного за убийство двух девушек екатеринбуржца Алексея Александрова и его адвокатов на приговор, вынесенный Свердловским областным судом, сообщается на сайте суда.

"Приговор Свердловского областного суда в части назначенного Александрову наказания оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

Убийство двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге совершено поздно вечером 25 августа 2018 года. Обе получили огнестрельные ранения. Одна погибла на месте, вторая скончалась в больнице на следующий день.

Александров был задержан полицией 9 декабря 2019 года. Найти его удалось после информации о покупке им составляющих частей к пневматической винтовке 6,35 калибра. Из такого же оружия были убиты девушки.

По информации полиции, Александров, работавший инженером на одном из местных предприятий, готовил преступление около месяца. Ездил на велосипеде к месту будущей расправы, тестировал винтовку, делал съемку территории при помощи квадрокоптера.

29 сентября 2020 года Свердловский областной суд признал Александрова виновным в убийстве девушек из хулиганских побуждений и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

По данным суда, жертвы были выбраны Александровым случайно и не были ему знакомы ранее. Мотивом для убийства послужила идея возмездия за издевательства в школе, возникшая у обвиняемого в конце 1990-х годов.

Александров обжаловал вынесенный ему приговор.

Алексей Александров Екатеринбург Уктус

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