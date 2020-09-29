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Екатеринбуржец приговорен к пожизненному сроку за убийство 2 девушек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд во вторник признал Алексея Александрова виновным в убийстве двух девушек на склоне горы в Екатеринбурге.

"Признать виновным в совершении преступления и назначить ему в качестве наказания пожизненное лишение свободы в колонии особого режима", - сказал судья.

Судья также отметил, что Александров свою вину признал полностью, жертвы были выбраны им случайно. Мотивом для убийства послужила возникшая у обвиняемого в конце 90-х годов идея возмездия за издевательства в школе.

Ранее сообщалось, что во вторник Александрову во время оглашения приговора в суде стало плохо, в процессе объявили короткий перерыв, после чего заседание продолжилось.

Убийство произошло поздно вечером 25 августа 2018 года. Обе девушки получили огнестрельные ранения. Одна из них погибла на месте, вторая скончалась в больнице на следующий день.

Предполагаемый преступник, работавший инженером на одном из местных предприятий, был задержан полицией 9 декабря 2019 года. Найти его удалось после информации о покупке им составляющих частей к пневматической винтовке 6,35 калибра. Из такого же оружия были убиты девушки.

Мужчина дал признательные показания. По информации полиции, екатеринбуржец готовил преступление около месяца. Ездил на велосипеде к месту будущей расправы, тестировал винтовку, делал съемку территории при помощи квадрокоптера.

Экспертиза признала его вменяемым.

Екатеринбург Алексей Александров

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