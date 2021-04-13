Патрушев проведет в среду в Крыму совещание по национальной безопасности

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в среду в Севастополе совещание по вопросам национальной безопасности на территории Крыма, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Особое внимание планируется уделить мерам по обеспечению стабильности межнациональных, межрелигиозных отношений, а также профилактике террористических и экстремистских проявлений", - сообщили в Совбезе.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители федеральных министерств и ведомств, сказали в СБ РФ.

Ранее США и европейские страны выразили обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.

"Мы хотим, чтобы российская сторона была более транспарентна в вопросе наращивания военной мощи в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно", - сказал ранее представитель Пентагона Джон Кирби.

Между тем глава Минобороны Сергей Шойгу во вторник заявил на совещании в Североморске, что к западным границам России переброшены две армии и три соединения ВДВ.