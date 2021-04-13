Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ

Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Североморске во вторник.

По его словам, войска отправлены "в районы выполнения учебно-боевых задач". Шойгу отметил, что это сделано в ответ на угрозы со стороны НАТО.

"Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры", - сказал Шойгу.

Он добавил, что войска показали "полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны".

"В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях", - сообщил министр обороны РФ.

Он добавил, что контрольную проверку вооруженных сил, в ходе которой войска переброшены на учения к западным границам РФ, планируется завершить в течение двух недель.

6 апреля Вооруженные силы России начали контрольную проверку за зимний период обучения. Сообщалось, что учения пройдут во всех военных округах. Тогда в Минобороны РФ уточнили, что российские военные в апреле проведут более 4 тысяч учений.

Сергей Шойгу Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

Шойгу заявил об усилении Северного флота

Utair и "Уральские авиалинии" вернут деньги за билеты в Турцию

Utair и "Уральские авиалинии" вернут деньги за билеты в Турцию

Минобороны заявило о планах НАТО сосредоточить 40 тыс. военных у границ России

"Траст" потребовал от киносети Мамута досрочно погасить 12 млрд рублей долга

"Траст" потребовал от киносети Мамута досрочно погасить 12 млрд рублей долга
Экономический кризис

Туроператоры попросят еще денег для программы туров с кэшбэком

Замглавы Минэкономразвития Оксану Тарасенко освободили от должности

Первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб покинул министерство

Первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб покинул министерство

Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги

Ученого Голубкина заподозрили в передаче секретных данных стране НАТО

Ученого Голубкина заподозрили в передаче секретных данных стране НАТО

Песков не исключил отключения России от Visa и MasterCard из-за санкций

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');