Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Североморске во вторник.

По его словам, войска отправлены "в районы выполнения учебно-боевых задач". Шойгу отметил, что это сделано в ответ на угрозы со стороны НАТО.

"Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры", - сказал Шойгу.

Он добавил, что войска показали "полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны".

"В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях", - сообщил министр обороны РФ.

Он добавил, что контрольную проверку вооруженных сил, в ходе которой войска переброшены на учения к западным границам РФ, планируется завершить в течение двух недель.

6 апреля Вооруженные силы России начали контрольную проверку за зимний период обучения. Сообщалось, что учения пройдут во всех военных округах. Тогда в Минобороны РФ уточнили, что российские военные в апреле проведут более 4 тысяч учений.