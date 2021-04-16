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ВКС и морская авиация с 2012 года получили более 1,5 тыс. летательных аппаратов

Численность контрактников увеличена до 380 тыс. человек

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) и авиация Военно-морского флота с 2012 года

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получили свыше 1500 летательных аппаратов.

"С 2012 года в Сухопутные войска поступило более 15,5 тысячи современных образцов вооружения и техники. Воздушно-космические силы и авиация флота получили более полутора тысяч летательных аппаратов. Военно-морской флот - свыше 190 кораблей, катеров и судов обеспечения", - сказал Шойгу в интервью, которое публикует "Российская газета".

Он также отметил, что существенно изменен кадровый состав Вооружённых сил.

"Количество военнослужащих по призыву сокращено до 225 тысяч. Численность контрактников увеличена до 380 тысяч. Ими полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты. Серьезно улучшено материальное стимулирование контрактников", - сказал министр обороны.

Сергей Шойгу Минобороны

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