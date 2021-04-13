Движение на трассе "Каспий" в Тамбовской области восстановили

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Движение восстановлено на участке федеральной дороги Р-22, где вечером во вторник произошла автоавария с участием четырех грузовых машин, сообщила во вторник пресс-служба дороги "Упрдор Москва - Волгоград".

"В 21:45 мск движение на участке, где произошло ДТП, обеспечено в штатном режиме",- говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 17:00 в Ржаксинском районе вблизи населенного пункта Ракитино произошла автоавария с участием четырех грузовых машин.

По предварительным данным, на месте проведения дорожных работ водитель грузового автомобиля Volvo поздно заметил колонну транспортных средств в попутном направлении, остановившихся для пропуска встречного транспорта, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя грузовыми автомобилями.

В результате ДТП погиб водитель грузовика Mercedes. Ещё три человека из грузовика ГАЗ получили травмы.

В связи с ДТП движение на этом участке трассы было ограничено, дорожные службы организовали транспортное сообщение со стороны Тамбова и Волгограда по объездным дорогам.