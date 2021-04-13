Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:30Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

Под Тамбовом погиб водитель одного из четырех столкнувшихся грузовиков

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Автоавария с участием четырех грузовых машин произошла на федеральной трассе "Каспий" в Тамбовской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального УМВД.

Сообщается, что на 533-м км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" проводились дорожные работы. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo поздно заметил колонну машин в попутном направлении, остановившихся для пропуска встречного транспорта. Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя грузовыми автомобилями, говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель грузовика Mercedes. Еще три человека из грузовика ГАЗ получили травмы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС.

По данным МЧС, авария произошла около 17:00 в Ржаксинском районе вблизи населенного пункта Ракитино.

"Движение на данном участке дороге перекрыто в обоих направлениях, организовано движение в направлении Волгоград - Москва по обочине", - говорится в сообщении.

Чег ил

Copyright © 1989 - 2021 Интерфакс

Тамбовская область ДТП

Новости

Рынок акций РФ вырос благодаря новостям о диалоге США-Россия

В Кремле заявили о предложении Байдена лично встретиться с Путиным

"Яндекс" заявил о планах отстаивать позицию по делу ФАС о продвижении сервисов

"Яндекс" заявил о планах отстаивать позицию по делу ФАС о продвижении сервисов

Рубль резко вырос к доллару и евро после разговора Путина и Байдена

Пандемия коронавируса

Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Собственник сгоревшей "Невской мануфактуры" игнорировал пожарные предписания

Собственник сгоревшей "Невской мануфактуры" игнорировал пожарные предписания

Ландшафтные пожары достигли окраин Воронежа

Самолет Ан-2 упал под Саратовом

LVMH докапитализирует российскую сеть Sephora на 1,5 млрд рублей

LVMH докапитализирует российскую сеть Sephora на 1,5 млрд рублей

Аналитик заявил о поляризации россиян из-за имущественного неравенства

Аналитик заявил о поляризации россиян из-за имущественного неравенства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');