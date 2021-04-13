Под Тамбовом погиб водитель одного из четырех столкнувшихся грузовиков

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Автоавария с участием четырех грузовых машин произошла на федеральной трассе "Каспий" в Тамбовской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального УМВД.

Сообщается, что на 533-м км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" проводились дорожные работы. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo поздно заметил колонну машин в попутном направлении, остановившихся для пропуска встречного транспорта. Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя грузовыми автомобилями, говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель грузовика Mercedes. Еще три человека из грузовика ГАЗ получили травмы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС.

По данным МЧС, авария произошла около 17:00 в Ржаксинском районе вблизи населенного пункта Ракитино.

"Движение на данном участке дороге перекрыто в обоих направлениях, организовано движение в направлении Волгоград - Москва по обочине", - говорится в сообщении.

Чег ил

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