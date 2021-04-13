Из-за ДТП с грузовиками на трассе "Каспий" организовано объездное движение

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Движение затруднено на участке федеральной дороги Р-22, где произошла автоавария с участием четырех грузовых машин. Об этом сообщила во вторник пресс-служба дороги "Упрдор Москва - Волгоград".

"На 533 км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" (Тамбовская область, Ржаксинский район, н.п. Жердевка) движение затруднено и осуществляется по объездным маршрутам. Со стороны Тамбова - с км 523 через н.п. Жердевка до км 543; со стороны Волгограда - с км 538 через н.п. Токаревка до км 524", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают представители подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы, а также сотрудники ГИБДД.

На момент аварии проезжая часть была сухая, разметка и дорожные знаки соответствуют дислокации, подчеркнули в компании.

Как сообщалось, около 17:00 в Ржаксинском районе вблизи населенного пункта Ракитино произошла автоавария с участием четырех грузовых машин.

По предварительным данным, на месте проведения дорожных работ водитель грузового автомобиля Volvo поздно заметил колонну транспортных средств в попутном направлении, остановившихся для пропуска встречного транспорта. В результате Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя грузовыми автомобилями.

В ДТП погиб водитель грузовика Mercedes. Еще три человека из грузовика ГАЗ получили травмы.