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Генпрокуратура предложит включить в УК криптовалюту как имущество

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура подготовила законопроект о признании криптовалюты и других виртуальных активов имуществом для производства в рамках Уголовного кодекса, сообщил в Госдуме генпрокурор Игорь Краснов.

Он выразил озабоченность в связи с расширением применения современных финансовых технологий для совершения преступление, и добавил, что этому способствуют пробелы в правовом регулировании данной сферы.

"По-прежнему не определен статус онлайн-платформ, предоставляющих возможность анонимно покупать и продавать криптовалюту, не решен вопрос об отнесении виртуальных активов к имуществу для целей уголовного судопроизводства. Нами инициативно подготовлен соответствующий законопроект, буду признателен за его поддержку", - отметил он.

По закону, цифровая валюта признается имуществом только в рамках закона о банкротстве, об исполнительном производстве, в рамках "противоотмывчного" закона, закона о противодействии коррупции.

В декабре 2020 года в Думу внесли законопроект, который признавал цифровую валюту имуществом в целях налогообложения, также предполагалось ввести обязанность по декларированию криптовалют, однако документ пока не принят.

Генпрокуратура Игорь Краснов Госдума

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