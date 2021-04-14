Сенаторы одобрили закон об обязательной аттестации экскурсоводов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об обязательной периодической аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков и о запрете иностранцам заниматься этой работой. Законодательная инициатива вызвала протесты у части профессионального сообщества.

Закон обяжет экскурсоводов и гидов-переводчиков каждые пять лет проходить аттестацию в специальных комиссиях, создаваемых региональными органами власти в сфере туризма.

Комиссии не меньше чем на две трети должны состоять из представителей профессиональных сообществ - туроператоров, турагентов, экскурсоводов и переводчиков, готовящих их образовательных организаций, музеев, некоммерческих организаций в сфере науки и культуры, централизованных религиозных организаций и их отделений, а также "организаций, осуществляющих туристскую деятельность".

Экскурсовод сможет работать только в регионе, комиссией которого был аттестован. К аттестации экскурсоводов, планирующих работать сразу в нескольких российских субъектах, должны привлекаться члены аттестационных комиссий из этих регионов, в том числе с помощью видеоконференцсвязи, предусматривает закон.

От аттестации освобождаются сотрудники централизованных религиозных организаций и подчиненные им организаторы паломничества, сотрудники музеев и лица, ведущие экскурсии в рамках образовательной деятельности.

Закон устанавливает для экскурсоводов и гидов-переводчиков следующие требования - наличие среднего профессионального или высшего образования, дополнительного профессионального образования по профилю работы (если основное образование ему не соответствует), для переводчиков - свободное владение иностранным языком. Затем особые требования к этим профессиям установит правительство.

Инструкторов-проводников раз в пять лет должны аттестовывать профильные некоммерческие организации, внесенные Ростуризмом в соответствующий реестр. Для допуска к аттестации будущий инструктор должен иметь среднее профессиональное или дополнительное образование соответствующего профиля и опыт работы либо стажировки по профстандарту. До аттестации инструктором-проводником не допускаются лица, имеющие судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за умышленные преступления "против здоровья населения и общественной нравственности".

Порядок аттестации всех категорий работников и надзора за ними определит правительство. Оно же подготовит правила работы экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов, а также определит виды и категории сложности туристических маршрутов, для прохождения которых необходимо сопровождение инструктора-проводника.

Закон запретит иностранцам вести в России экскурсии и работать гидами-переводчиками. Исключение составят граждане государств, заключившими с Россией специальные соглашения. При этом иностранцы все еще могут работать инструкторами-проводниками.

Ростуризм этот закон обяжет вести единый открытый реестр аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, реестры инструкторов-проводников и организаций, имеющих право на их аттестацию и публиковать их онлайн. Порядок размещения этой информации определит само агентство.

Госдума приняла этот законопроект 7 апреля, в палату он был внесен в начале 2020 года. Он должен вступить в силу 1 июля 2022 года.

В марте 2020 года замминистра экономического развития Сергей Галкин оценил существующий в России рынок профессиональных экскурсоводов и гидов примерно в 8 тысяч человек, инструкторов-проводников - в 2 тысячи. По его словам, большинство специалистов уже подходят по предлагаемым квалификационным требованиям и не потребуют переобучения.