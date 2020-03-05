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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

В Думе поддержали законопроект о запрете иностранцам работать экскурсоводами

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи одобрил к первому чтению законопроект, который разрешает работать экскурсоводом только лицам с российским гражданством и обязывает их проходить аттестацию.

Эти требования касаются экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Проходить аттестацию им придется в региональных органах власти, ответственных за туризм, и специальных межрегиональных аттестационных комиссиях. В каждом регионе, где они собираются работать, они будут обязаны переаттестовываться раз в пять лет.

Допускать к аттестации будут только граждан России при отсутствии соответствующих международных соглашений.

От аттестации освобождаются экскурсоводы религиозных организаций и работающие "в целях, не связанных с получением дохода", а также сотрудники туристических объектов, следует из поправок.

Замминистра экономического развития Сергей Галкин, представляя законопроект депутатам, оценил существующий в России рынок профессиональных экскурсоводов и гидов примерно в 8 тысяч человек, инструкторов-проводников - в 2 тысячи.

По его словам, большинство специалистов уже подходят по предлагаемым квалификационным требованиям и не потребуют переобучения. "Им достаточно будет либо пройти дополнительные курсы по освоению местной специфики, либо просто аттестацию с аттестационной комиссией", - считает чиновник.

Госдума Сергей Галкин Минэкономразвития

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