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В Псково-Печерском монастыре запретили водить экскурсии всем, кроме сотрудников паломнической службы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - На территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря проводить экскурсии с нового года имеют право исключительно экскурсоводы монастырской экскурсионной службы, сообщает Информационный туристский центр Псковской области.

"Нововведения касаются только экскурсионных групп. Индивидуальные туристы могут посещать территорию монастыря свободно", - отмечается в сообщении.

Рекомендованная сумма пожертвования для туристов - 2 тыс. рублей.

При этом принятое по инициативе руководства Псковской митрополии решение вызвало возмущение среди псковских экскурсоводов. По их мнению, паломническая стандартизированная экскурсия не будет отражать всю полноту истории обители. Кроме того, монастырь лишает сотни людей: музейщиков, библиотекарей и прочих - единственной подработки.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами; в 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается датой основания монастыря.

С 14 июля 2018 года наместником обители является митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

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Теги: Псков

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