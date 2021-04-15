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Десять строений сгорели в деревне под Владимиром из-за пала травы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в деревне Першиково Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным, в результате пала сухой травы загорелись 10 деревянных строений (их характеристики уточняются).

В связи с ветреной погодой сохраняется угроза распространения огня на соседние строения. Информации о пострадавших не поступало.

На месте пожара работают 14 единиц техники и 33 человека, направляется вертолет МЧС России МИ-8 с ВСУ-5.

Ранее жительница Белгородской области погибла во время пала травы на собственном участке. Накануне в Тамбовкой области пожар, который начался из-за подожженной травы, уничтожил 16 домов.

Владимирская область

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