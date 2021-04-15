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МИД усомнился, что поставка турецких беспилотников Украине обеспечит мир

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Поставки вооружений Украине, в том числе турецких беспилотников, не способствуют урегулированию ситуации в этой стране, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поставки на Украину со стороны НАТО, включая Турцию, вооружений и военной техники, в том числе беспилотников, не способствуют мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что минские договоренности являются "дорожной картой" для достижения мира и нормальной жизни в Донбассе и в них ничего не сказано о поставках вооружений на Украину.

"Поставки вооружений, по большому счету, противоречат тем пунктам и тем обязательствам, которые стороны на себя взяли и которые Киев не выполняет", - заявила Захарова.

Украина Турция РФ

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