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РФ обсудит с Анкарой вопросы военного сотрудничества Турции и Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия в ближайшее время в ходе контактов с Турцией обсудит в том числе вопросы военного сотрудничества Анкары и Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции. Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнения, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем речь", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

"Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже", - добавил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 июня встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу "на полях" дипломатического форума в Анталии.

Как сообщили в МИД Украины, по итогам встречи министры "обсудили возможности усиленного сотрудничества военно-морских сил Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами-членами НАТО, и в целом взаимодействие государств ради безопасности на Черном море".

Сергей Лавров МИД РФ Украина Турция

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