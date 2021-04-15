Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

В СВР сочли бредом заявления США о причастности службы к атаке на SolarWinds

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Службе внешней разведки (СВР) назвали бредом заявления Вашингтона о причастности службы к кибератаке на SolarWinds.

"В высказываниях (президента Джо - ИФ) Байдена ни слова не говорится об СВР России, а в свободном толковании, изданном на 4,5 страницах убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России, что ни строчка, то - пассаж. Не хочется цитировать заокеанских коллег, а все мы, по большому счету, в этом электронном мире - коллеги. Скажем лишь, что читать бред - занятие малоинтересное", - говорится в пресс-релизе спецслужбы.

В комментарии СВР отмечается: "Во всем этом словоблудии самое неприятное вот что: "СВР России, также известная как...". Извините, господа, но СВР России на весь мир известна с 1920 года как Иностранный отдел ВЧК, 5 отдел Первого управления НКВД СССР. С середины прошлого века - Первое главное управление КГБ СССР, а ныне - Служба внешней разведки Российской Федерации".

"За столетними славными страницами истории отечественной разведки стоит не только высочайший профессионализм, но и умение вести работу честно на благо нашей страны!" - говорится в комментарии.

В четверг США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом IT-компании SolarWinds. Клиентами SolarWinds считалось большинство федеральных агентств и американских компаний из списка Fortune 500.

SolarWinds США СВР

Новости по теме

Новости

Вынесен приговор убийце татарстанского бизнесмена, который ранее отбился от грабителей

Минцифры предложило создать отдельный суд для IT-компаний

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма

Рубль отыграл большую часть утренних потерь после объявления санкций. Обзор

Рубль отыграл большую часть утренних потерь после объявления санкций. Обзор

Российская реклама на зарубежных IT-площадках может быть ограничена

Посла США вызвали в МИД РФ на "тяжелый разговор"

В Думе анонсировали зеркальный ответ на новые санкции США

Банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ

Путин раскритиковал абсурдные и унижающие людей нормы в соцсфере

Путин раскритиковал абсурдные и унижающие людей нормы в соцсфере

ФМБА в июле начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

ФМБА в июле начнет клинические испытания вакцины от COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');