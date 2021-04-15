В СВР сочли бредом заявления США о причастности службы к атаке на SolarWinds

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Службе внешней разведки (СВР) назвали бредом заявления Вашингтона о причастности службы к кибератаке на SolarWinds.

"В высказываниях (президента Джо - ИФ) Байдена ни слова не говорится об СВР России, а в свободном толковании, изданном на 4,5 страницах убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России, что ни строчка, то - пассаж. Не хочется цитировать заокеанских коллег, а все мы, по большому счету, в этом электронном мире - коллеги. Скажем лишь, что читать бред - занятие малоинтересное", - говорится в пресс-релизе спецслужбы.

В комментарии СВР отмечается: "Во всем этом словоблудии самое неприятное вот что: "СВР России, также известная как...". Извините, господа, но СВР России на весь мир известна с 1920 года как Иностранный отдел ВЧК, 5 отдел Первого управления НКВД СССР. С середины прошлого века - Первое главное управление КГБ СССР, а ныне - Служба внешней разведки Российской Федерации".

"За столетними славными страницами истории отечественной разведки стоит не только высочайший профессионализм, но и умение вести работу честно на благо нашей страны!" - говорится в комментарии.

В четверг США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом IT-компании SolarWinds. Клиентами SolarWinds считалось большинство федеральных агентств и американских компаний из списка Fortune 500.